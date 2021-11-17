Експерти прогнозують зростання безробіття і кризу на ринку праці в сукупності з падінням доходів населення

У 2022 році світ може штовхнутися з економічною кризою, яка неминуче зачепить й Україну.

Як повідомляє UBR, криза може початися з Китаю. Після чого на Україну чекатиме падіння цін на експортну сировину, скорочення виробництва, зменшення кількості робочих місць і подорожчання долара.

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"Може відбутися уповільнення економічного зростання або скорочення економіки. При цьому підвищена інфляція може як спостерігатися, так і не спостерігатися – це окремий вимір можливої кризи. Головне - уповільнення економічного зростання, перехід до спаду" - відзначає аналітик Concorde Capital Євгенія Охтирко.

На думку експертів, споживання залізорудної сировини та сталі може сильно впасти, якщо будуть проблеми в китайському секторі житлової нерухомості, що неминуче позначиться на Україні.

"Ціни вже впали з недавніх піків і на ЗРС та на сталь, але якщо Китай скоротить виробництво сталі, то вони обваляться ще нижче. Крім того, якщо на фінансових ринках буде боргова криза (а вона майже напевно буде при уповільненні світової економіки), то позичати Україні та українським компаніям стане складніше і дорожче", – зазначила Охтирко.

Експерти також відзначають, що причиною інфляційного тиску у світі є проблема з енергоресурсами.

"Ми бачимо основну проблему навколо ринку енергоресурсів, яка є причиною інфляційного тиску у світі протягом останніх двох років. То світ намагається домовитися про обсяги нафти, що видобувається, то запуск нових газотранспортних магістралей заважає отримати потрібний обсяг газу", – говорить аналітик Esperio Олександр Болтян.

Також експерти відзначають посилення грошово-кредитної політики.

"Будь-яке посилення грошово-кредитної політики призводить до кризи, оскільки тягне за собою хвилю приватних і корпоративних банкрутств – споживачі не можуть своєчасно виплачувати раніше взяті кредити", – підкреслив аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов.

"Виходячи з аналогічного досвіду 2014 року, моментального падіння ринків очікувати не варто. З цієї причини нова економічна криза у 2022 році малоймовірна. Стагнація в Україні почнеться разом з рештою світу, оскільки країна вже тісно інтегрована в міжнародні трудові та економічні відносини", – говорить Гойлов.

На думку експерта першим постраждає український експорт, що призведе до зростання дефіциту торгового балансу. Трудові мігранти почнуть повертатися додому, оскільки їх звільнять першими, через що скоротиться обсяг їх переказів в Україну.

Це викличе зростання безробіття і кризу на ринку праці в сукупності з падінням доходів населення.

"Ослаблення гривні прискорить інфляцію, дорогоцінні метали почнуть рости в ціні, а криптовалюти будуть дорожчати лише при збереженні м'якої грошово-кредитної політики. В іншому випадку на нас чекає "обвал" за зразком 2018 року", - зазначив Гойлов.

Зростання цін на продукти в Україні:

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.

Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.

До середини жовтня 2021 року ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в жовтні в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року становила 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.

Експерти прогнозували, що до кінця 2021 року вартість яблук в Україні може злетіти до 14-15 грн.

За словами експерта до новорічних свят вартість яєць може досягти 38-40 гривень за десяток.

Автор: Олена Коваленко