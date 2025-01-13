Деякі категорії громадян зможуть отримати виплату через "Укрпошту".

Кабінет Міністрів виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету для виплати тисячі гривень українцям у рамках програми "Зимова єПідтримка". Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні уряд спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка". Таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги", - написав він.

Шмигаль зазначив, що також було вдосконалено механізм виплати коштів для людей старше 60 років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через "Укрпошту".

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Крім цього, уряд врегулював алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму "Зимова єПідтримка". Це, за словами прем'єра, сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців.

"Тисяча Зеленського": останні новини

Із 1 грудня усі громадяни України, які перебувають на її території, можуть отримати одноразову виплату у тисячу гривень у рамках програми "Зимова єПідтримка". Кошти можна витратити на обмежений перелік товарів і послуг (ліки, комунальні платежі, поповнення мобільного рахунку, донати на ЗСУ, спорт, кіно тощо).

Подати заявку на отримання тисячі гривень "зимової єПідтримки" (так звана "тисяча Зеленського") можна до кінця лютого, а витратити кошти - до кінця 2025 року.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що станом на 24 грудня українці 75 тисяч разів купили книги за "Зимову єПідтримку". Федоров навів дані статистики, які книжки купують найчастіше. Це - "Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення" Бріанни Вест, "Покинь, якщо кохаєш" Коллін Гувер та "Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіона Павлюка.

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