Вже майже 6,5 млн українців подали заявку на "єПідтримку".

Близько половини виплат "зимової тисячі" було перераховано за комунальні послуги. Про це своєму вечірньому відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Говорячи про сьогоднішню доповідь першої віцепрем’єр-міністра Юлії Свириденко щодо урядових програм, зокрема "єПідтримки", він зауважив, що вже майже 6,5 мільйонів українців подали заявку на "єПідтримку". Із них 1 млн 600 тис. - заявки на дітей.

"Темп розвитку цієї програми хороший, як ми й розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям. І вже тривають перші виплати. Ми бачимо, що близько половини виплат було перераховано за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди. І це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію за рахунок цих коштів", - розповів Зеленський.

Відео дня

Він додав, що "єПідтримка" працюватиме протягом трьох місяців зими, - це час, коли можна буде подати заявку. І протягом всього наступного року можна буде витратити ці кошти.

"Тисяча Зеленського" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 11 грудня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українці почали отримувати перші виплати в рамках програми "Зимова єПідтримка". Перекази державної допомоги в розмірі 1 тис. грн вже надходять на банківські картки громадян.

Очільник уряду нагадав, що залишити заявку на отримання коштів можна в "Дії". Також Шмигаль поділився, що з 10 грудня заявки приймаються й через банки-партнери. Крім того, одержувачі пенсій та соціальних виплат можуть отримати виплати через "Укрпошту".

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