Близько половини виплат "зимової тисячі" було перераховано за комунальні послуги. Про це своєму вечірньому відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
Говорячи про сьогоднішню доповідь першої віцепрем’єр-міністра Юлії Свириденко щодо урядових програм, зокрема "єПідтримки", він зауважив, що вже майже 6,5 мільйонів українців подали заявку на "єПідтримку". Із них 1 млн 600 тис. - заявки на дітей.
"Темп розвитку цієї програми хороший, як ми й розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям. І вже тривають перші виплати. Ми бачимо, що близько половини виплат було перераховано за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди. І це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію за рахунок цих коштів", - розповів Зеленський.
Він додав, що "єПідтримка" працюватиме протягом трьох місяців зими, - це час, коли можна буде подати заявку. І протягом всього наступного року можна буде витратити ці кошти.
"Тисяча Зеленського" - останні новини
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 11 грудня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українці почали отримувати перші виплати в рамках програми "Зимова єПідтримка". Перекази державної допомоги в розмірі 1 тис. грн вже надходять на банківські картки громадян.
Очільник уряду нагадав, що залишити заявку на отримання коштів можна в "Дії". Також Шмигаль поділився, що з 10 грудня заявки приймаються й через банки-партнери. Крім того, одержувачі пенсій та соціальних виплат можуть отримати виплати через "Укрпошту".