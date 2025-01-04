Подати заявку на отримання коштів можна до кінця лютого.

Подати заявку на отримання тисячі гривень "зимової єПідтримки" (так звана "тисяча Зеленського") можна до кінця лютого, а витратити кошти можна до кінця 2025 року. Про це повідомили у прес-службі "Дії".

"Подати заяву можна протягом усього зимового періоду - до 28 лютого 2025 року, а використати кошти - до 31 грудня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Програма доступна для всіх громадян, які перебувають в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій. "Зимова єПідтримка" призначена не лише дорослим, а й дітям. Для цього батьки мають оформити заяву на кожну свою дитину.

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Кошти програми нараховуються на картку "Національний кешбек". Українці, які отримують виплати через пошту, зможуть отримати тисячу гривень у відділеннях Укрпошти. Якщо у людини відсутній РНОКПП, слід звернутися до одного з банків-партнерів програми.

Отримані гроші можна використати на:

комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;

освіту, спорт, відпочинок, транспорт, мобільний зв'язок, страхування;

благодійність: пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації;

салони краси, розваги та інші послуги.

Зимова єПідтримка

Українці з 1 грудня можуть подавати заявку на виплату 1000 гривень у додатку "Дія". У програмі "Зимова єПідтримка" можуть взяти участь усі українці, які перебувають на території країни. Громадяни, у яких є діти, також можуть оформити виплати на свою дитину.

Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, станом на 24 грудня 10,3 млн українців подали заявки на одноразову допомогу за програмою "Зимова єПідтримка".

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що українці 75 тисяч разів купили книги за "зимову єПідтримку".

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