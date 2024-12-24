Йдеться, зокрема про книгу "Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі" Вiктора Франкла.

Українці 75 тисяч разів купили книги за "Зимову єПідтримку" - 1 тисяча гривень від держави. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Уже місяць українці поступово отримують та витрачають 1 000 грн від держави. Частина інвестує кошти в саморозвиток - 75 000 разів українці придбали книжки за "Зимову єПідтримку", - зазначив він.

Федоров додав, що зібрано було статистику, які книжки купують найчастіше. Йдеться про книгу "Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення" Бріанни Вест, "Покинь, якщо кохаєш" Коллін Гувер та "Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіона Павлюка.

Відео дня

Крім того, у цьому переліку книга "Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко та Марʼяни Гілевич; "Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією" Володимира Станчишина, а також "Залишся, якщо кохаєш" Коллін Гувер.

Також йдеться про книгу "Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі" Вiктора Франкла, "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" Джима Лоулесса, "Посібник з убивства для хорошої дівчинки" Голлі Джексон та "Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни" Х. Д. Карлтон.

Тисяча Зенленського - останні новини

24 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже 10,3 мільйона українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою "Зимова єПідтримка". За його словами, понад 5 мільйонів громадян вже отримали цю допомогу від держави.

Шмигаль також розповів про великий попит на нову програму "єКнига", яка передбачає отримання від держави по 908 гривень на купівлю українських книжок. За цією програмою зареєструвалися понад 30 тисяч 18-річних українців.

Вас також можуть зацікавити новини: