Зазначається, що особливу увагу мають звернути на зелену трансформацію економіки та впровадженню інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури.

Україна отримає від Данії понад 400 мільйонів євро. Представники країн підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокового співробітництва та відновлення нашої країни.

У Міністерстві економіки повідомили, що документ передбачає виділення 380 мільйонів євро для критичної інфраструктури, що використовує відновлювану енергетику. При цьому ще близько 40 мільйонів євро піде на підтримку приватного сектору, який бере участь у відновленні України.

Крім того, окрему увагу приділять зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури.

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Також Україна і Данія мають намір посилити співпрацю у сфері суднобудування, розвитку та реконструкції морської портової інфраструктури.

Військова допомога Данії для України - останні новини

Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен заявив, що Копенгаген віддасть Україні всі свої винищувачі F-16, вони мають бути вже цього літа.

23 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на допомогу Данії в пошуку додаткових систем протиповітряної оборони для Миколаївської області.

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