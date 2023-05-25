Також рішення акціонерного товариства стосувалося княгині Ольги.

Акціонерне товариство "Укрпошта" оголосило про зниження вартості доставки у США, а також про відмову від бандеролей у зв'язку з набуттям чинності закону про поштовий зв’язок.

Як повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський, сьогодні, 25 травня, набуває чинності новий закон про поштовий зв’язок. Відповідно до 1 липня така річ, як "бандеролька", яку треба було обклеювати марками, йде в минуле.

"Дуже радимо нашим клієнтам максимально використати наші чудові марки для оплати цих пересилань до 1 липня, а після цього просто надсилати посилки, які можна зручно оформити онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку. Та одразу й оплатити. А марки, безперечно, можна і треба збирати для історії, відправки листів та листівок по Україні та всьому світу", - зазначив Смілянський.

Він також анонсував зниження тарифів на доставку у США з 1 червня. Тарифи на доставку знизять на 8% завдяки підписаній з Поштою США угоді PRIME.

"8% - це, до речі, вартість мінімум 1 посилки по Україні. Пересилаєш 1 дрібний пакунок на США і маєш у запасі 1 безкоштовну посилку по Україні", - відмітив гендиректор "Укрпошти".

Крім того, планують відмовитися від печаток та сургучу. А замовити марки, конверти і іншу продукцію можна сплативши карткою відразу в онлайн-магазині, йти у відділення більше не потрібно. Спочатку послуга триватиме в тестовому режимі, а з 1 червня буде працювати у звичайному.

Зазначимо, що свій допис Смілянський доповнив роликом про відмову від "колаборації" українського лідера націоналістичного руху Степана Бандери с княгинею Ольгою, пожартувавши, що разом вони втілювали "бандероль".

У травні "Укрпошта" презентувала українцям нові марки

Як повідомляв УНІАН, 9 травня Акціонерне товариство "Укрпошта" представила цьогорічну поштову марку за програмою "Europa" – "Мир – найвища цінність людства" на честь Дня Європи.

Крім того, 9 травня, був запущений в обіг поштовий блок марок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу". В наборі поштового блоку: "Честь. Мужність. Закон" - Нацгвардія. "Служити та захищати" - Нацполіція. "Безпека кордону - могутність держави" - Держприкордонслужба. Крім того, у серію мають увійти марки присвячені Службі безпеки України та Головному управлінню розвідки Міністерства оборони. Однак їх планується випустити пізніше.

Вас також можуть зацікавити новини: