Тираж маркового аркуша становить 300 тисяч примірників.

Поштовий оператор "Укрпошта" сьогодні, 9 травня, представив цьогорічну поштову марку за програмою "Europa" – "Мир – найвища цінність людства" на честь Дня Європи.

"Сьогодні "Укрпошта", разом з багатьма європейськими поштами, представляє цьогорічну поштову марку за програмою "Europa" – "Мир – найвища цінність людства". Ми не втрималися і трохи відійшли від цьогорічних правил "Europa", зазначивши на поштовій марці, що для нас мир – це не просто мир, а саме Перемога України", - повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський

Зазначається, що марковий аркуш виконано у форматі зчіпки з двох марок. Малюнок першої — робота харків’янки Марії Суслової, яка посіла друге місце в конкурсі ескізів. На другій — новий знак миру, створений за мотивами кельтського любовного вузла дизайнерами Ліндою Бос і Руною Егілсдоттір. З цією роботою Пошта Люксембургу перемогла в конкурсі ескізів від PostEurop.

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Тираж зчіпки дорівнює 300 тисяч примірників. Кількість зчіпок в аркуші – 3 (6 марок). Відсьогодні, цю поштову марку можна передзамовити в інтернет-магазині "Укрпошти", а за декілька днів поштовий оператор оголосить дату її запуску.

Марки від Укрпошти - останні новини

15 липня 2022 року "Укрпошта" провела голосування за ескіз для марки на конкурс PostEurop з темою "Мир – найвища цінність людства!". Тоді найбільше голосів за ескіз до поштової марки "Мир — найвища цінність людства!" зібрала робота із соняхами. Друге місце посіла робота з дівчиною, яку оточує мир та гармонія. А закрив трійку найкращих ескізів, на думку українців, ілюстрація з дівчиною у вишиванці, що обіймає світ.

Крім того 4 травня цього року, "Укрпошта" відкрила передзамовлення поштового набору "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу" ціною в 105 гривень. Складається набір з блоку марок, конверту та трьох карток: "Державна прикордонна служба України", "Національна поліція" і "Національна гвардія України". Очікується, що в цю серію також мають увійти марки присвячені Службі безпеки України та Головному управлінню розвідки Міністерства оборони. Проте їх випуск планується пізніше.

А вже сьогодні, 9 травня, поштовий оператор запустив в обіг новий поштовий блок марок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу".

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