Перегляд тарифів викликаний збільшенням логістичних витрат на доставку.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" з 1 липня підвищує тарифи стандартної доставки в межах України в середньому на 14% і в межах області – на 13%.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Перегляд тарифів викликаний насамперед збільшенням логістичних витрат на доставку", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що навіть після перегляду вартості тарифи "Укрпошти" залишаються нижчими у порівнянні з конкурентами. Так, відправлення вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн у порівнянні з 65 грн до перегляду тарифів.

Також очікується подорожчання послуги "Укрпошта Експрес", яка складе в середньому 14% для пересилання в межах області та 16% в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то з 1 липня коштуватиме 45 грн.

Вартість пересилання документів зросте на 14%, а вартість міжнародних відправлень залишиться незмінною.

Крім того, в прес-службі додали, що "Укрпошта" буде приймати та доставляти великогабаритні посилки: велосипеди, автомобільні Бампери, пуфи та інше у всіх обласних центрах, а також у містах: Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг, у виділених відділеннях для таких відправлень.

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