Тираж маркового аркуша становить 300 тисяч примірників, придбати який можна у відділеннях, філателістичних точках та інтернет-магазині "Укрпошти".

Поштовий оператор "Укрпошта" сьогодні, 24 травня, ввів в обіг нову поштову марку "Мир - найвища цінність людства".

Як повідомляє прес-служба "Укрпошти", на поштовій марці зображено роботу "Peace" ("Мир") харків’янки Марії Суслової, яка посіла друге місце на престижному європейському конкурсі ескізів PostEurop.

Зазначається, що марковий аркуш виконано у форматі зчіпки з 2-х марок. Тираж зчіпки - 300 тисяч примірників. Кількість зчіпок в аркуші - 3 (6 марок).

Відео дня

Придбати випуск вже можна у відділеннях, філателістичних точках та в інтернет-магазині "Укрпошти".

У травні "Укрпошта" презентувала декілька марок

Як повідомляв УНІАН, 9 травня "Укрпошта" представила цьогорічну поштову марку за програмою "Europa" - "Мир - найвища цінність людства" на честь Дня Європи.

Також 9 травня, поштовий оператор запустив в обіг поштовий блок марок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу". Складається набір з блоку марок, конверту та трьох карток: "Державна прикордонна служба України", "Національна поліція" і "Національна гвардія України".

Вас також можуть зацікавити новини: