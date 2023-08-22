Японська роздрібна мережа повсякденного одягу "для всіх" Uniqlo пішла з Росії.

Японська мережа Uniqlo закриває свій бізнес в Росії, у зв'язку з чим відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх магазинів на території агресора.

Як повідомляють росЗМІ, про припинення оренди приміщень повідомили власники торгових центрів, в яких раніше знаходилися точки Uniqlo. В останній звітності компанії йдеться про "повне закриття бізнесу".

Після закриття магазинів виручка компанії впала більш ніж удвічі - з 26,9 млрд до 12 млрд руб, а замість прибутку позаминулого року в розмірі 4,1 млрд руб бренд Uniqlo зафіксував збиток на 10,7 млрд руб.

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На початку 2022 року під вивіскою Uniqlo в Росії працювали 49 магазинів.

У березні 2022 року Uniqlo повідомила, що не буде йти з російського ринку, однак незабаром змінила своє рішення.

10 березня 2022 року стало відомо про те, що японська роздрібна мережа повсякденного одягу "для всіх" Uniqlo призупиняє роботу в Росії.

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