На початку тижня Uniqlo повідомляла, що не буде йти з російського ринку, проте незабаром змінила своє рішення.

Японська роздрібна мережа повсякденного одягу "для всіх" Uniqlo призупиняє роботу в Росії.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Uniqlo в рамках своєї місії прагнула надавати доступний повсякденний одяг для населення Росії. Однак останнім часом ми зіткнулися з низкою труднощів, включаючи виклики в області ведення бізнесу і погіршення конфліктної ситуації. У зв'язку з цим ми тимчасово припиняємо нашу діяльність", - йдеться в заяві компанії.

На початку тижня Uniqlo повідомляла, що не буде йти з російського ринку, проте незабаром поміняла своє рішення.

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