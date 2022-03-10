Світові бренди і виробники масово йдуть з російського ринку / фото ua.depositphotos.com
Японська роздрібна мережа повсякденного одягу "для всіх" Uniqlo призупиняє роботу в Росії.
Про це йдеться в заяві компанії.
"Uniqlo в рамках своєї місії прагнула надавати доступний повсякденний одяг для населення Росії. Однак останнім часом ми зіткнулися з низкою труднощів, включаючи виклики в області ведення бізнесу і погіршення конфліктної ситуації. У зв'язку з цим ми тимчасово припиняємо нашу діяльність", - йдеться в заяві компанії.
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На початку тижня Uniqlo повідомляла, що не буде йти з російського ринку, проте незабаром поміняла своє рішення.
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