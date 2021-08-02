Курс гривні до євро ослаб до 31,90 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 3 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,84 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 31,90 грн/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2684,44 (2 серпня - 2681,68)

100 EUR - 3190,32 (2 серпня - 3189,46)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,84/26,86 грн/дол., до євро - на рівні 31,90/31,93 грн/євро.

Курс на 2 серпня:

Національний банк України на понеділок, 2 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,82 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій