Національний банк України на вівторок, 3 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,84 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 31,90 грн/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс:
100 USD США - 2684,44 (2 серпня - 2681,68)
100 EUR - 3190,32 (2 серпня - 3189,46)
Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,84/26,86 грн/дол., до євро - на рівні 31,90/31,93 грн/євро.
Курс на 2 серпня:
Національний банк України на понеділок, 2 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,82 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.