Курс гривні до євро зміцнився до 31,89 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 2 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,82 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 31,89 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2681,68 (30 липня – 2686,28)

100 EUR – 3189,46 (30 липня - 3170,21)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,80/26,82 грн/дол., до євро - на рівні 31,85/31,87 грн/євро.

Курс на 30 липня:

Національний банк України на п'ятницю, 30 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,89 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій