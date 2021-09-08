Національний банк України на четвер, 9 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,75 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 31,63 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок в порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,77/26,79 грн/дол., до євро - на рівні 31,64/31,66 грн/євро.
Курс на 8 вересня:
Національний банк України на середу, 8 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,73 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Що буде з курсом:
Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році курс долара залишатиметься відносно стабільним, на рівні 28 грн в середньому по року.
У 2022 році курс долара в середньому складе 28,6 грн, у 2023 році — 28,8 грн, у 2024 році — 29,2 грн.