Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,71 грн/євро.

Національний банк України на середу, 8 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,73 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 31,71 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,69/26,71 грн/дол., до євро - на рівні 31,62/31,65 грн/євро.

Курс на 7 вересня:

Національний банк України на вівторок, 7 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,81 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогнози уряду:

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році курс долара залишатиметься відносно стабільним, на рівні 28 грн в середньому по року.

У 2022 році курс долара в середньому складе 28,6 грн, у 2023 році — 28,8 грн, у 2024 році — 29,2 грн.

Автор: Богдан Слуцький