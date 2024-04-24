Ці кошти мають зміцнити економічну стабільність України.

Європейська комісія виплатила Україні другий транш макрофінансової бюджетної підтримки на суму 1,5 млрд євро з "Українського фонду" загальним обсягом 50 млрд євро.

"Україна несе на своїх плечах важкий тягар задля всіх нас. Сьогодні ми надаємо додаткові 1,5 млрд євро в межах механізму "Український фонд" обсягом у 50 млрд євро", - повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у мережі X.

Президент ЄК зазначила, що це життєво важливо, аби Україна як держава продовжувала працювати, а послуги надавались, поки країна дає відсіч агресору.

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"Європа залишається єдиною та рішучою", - додала вона.

Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив виділення другого траншу в розмірі 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування, передбаченого "Українським фондом", який "ще більше зміцнить нашу економічну стабільність".

"Вдячний Президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн за її непохитну підтримку! Цей транш зміцнить нашу економічну стійкість і стабільність", - наголосив Шмигаль.

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1 лютого голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу на саміті ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для макрофінансової бюджетної підтримки України впродовж чотирирічного періоду - на 2024-2027 роки.

Зокрема, загальний бюджет у 50 млрд євро буде розподілений на 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах. Ці кошти будуть спрямовуватися на реалізацію конкретних пунктів "Українського плану" реформ та проектів з відновлення інфраструктури.

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