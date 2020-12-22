ДП «Артемсіль» - одне з найбільших підприємств з видобутку і реалізації харчової солі.

Працівники державного солевидобувного підприємства «Артемсіль» звернулися з листом до Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, в якому просять поставити крапку в спробах розхитування і дестабілізації ситуації навколо стратегічно важливого підприємства.

Про це повідомили у прес-службі «Артемсіль».

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У своєму листі профспілка ДП «Артемсіль», до складу якої входить 95% трудового колективу, зазначає, що вітає зміну менеджменту і призначення Вікторії Луценко керівником підприємства в жовтні 2020 року. На думку працівників, з її приходом на підприємстві перезавантажено і налагоджено соціальний діалог між адміністрацією та профспілковою організацією ДП «Артемсіль». У заяві також говориться про маніпуляції фактами, з якими стикається підприємство останнім часом: «Істерика в інтернет-виданнях йде не від трудового колективу, як багатьом хотілося б бачити, а пов'язана з лобі окремих учасників ринку. На даний момент на підприємстві не йде «масове звільнення шахтарів» і «закриття шахт» - ми працюємо силами всіх рудників і працівників у режимі скороченого робочого часу, який застосовується на підприємстві з 2018 року. А видобуток в листопаді 2020 року рекордних 132 тисяч тонн солі говорить про правильність обраного курсу».

Колектив підприємства також зазначає, що в ДП «Артемсіль» накопичилася низка проблем: «Важливе завдання по заміні застарілого фасувального обладнання та випуску оновленого асортименту фасованої продукції, пошук комплексу рішень по зниженню собівартості і підвищенню рентабельності всіх видів соляної продукції, збільшення заробітних плат працівникам - впевненість в подоланні цих труднощів, це і є той ліміт довіри, який колектив надає першому керівнику».

Профспілкова організація у своєму листі запрошує профільного міністра відвідати з робочим візитом флагмана соляної промисловості України, поспілкуватися з колективом і поставити крапку в спробах розхитування і дестабілізації ситуації навколо стратегічно важливого підприємства.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Мінекономіки призначило в.о. директора ДП «Артемсіль» Вікторію Луценко. В.І. Луценко вже очолювала підприємство в 2017 і 2018 роках. За цей період в ДП «Артемсіль», крім зростання виробництва, був отриманий рекордний показник чистого прибутку, який склав 213 мільйонів гривень. Для порівняння в 2019 році цей показник склав 23 мільйони гривень. Крім того, тарифні ставки і посадові оклади працівників підвищилися на 20%, а середньомісячна заробітна плата зросла в 1,5 рази.

Довідка: ДП «Артемсіль» - одне з найбільших підприємств з видобутку і реалізації харчової солі (NaCl) на території Центральної та Східної Європи. Виробничі потужності ДП «Артемсіль» знаходяться в м. Соледар (Донецька область). Підприємство експортує продукцію в 15 країн світу.

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Автор: УНІАН