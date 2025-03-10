Інвестори вважають, що війна між Росією та Україною скоро закінчиться

Перспектива миру змінює ситуацію на ринках.

Після переобрання Дональда Трампа президентом США інвестори стали більш оптимістично дивитися в майбутнє. Ринки дуже позитивно реагують на будь-які зрушення в бік довгострокового та міцного миру в Україні.

Видання The Economist пише, що найяскравіше реагують ринки європейських активів. Ціни на акції деяких оборонних компаній злетіли. Ринкова вартість акцій Hensoldt, Leonardo і Rheinmetall більш ніж удвічі перевищила рівень, який був до переобрання Трампа. Водночас акції американських Lockheed Martin і L3Harris впали більш ніж на 10%.

Як європейські акції загалом, так і сам євро також були в плюсі. Цього року європейський індекс Stoxx 600 зріс на 14% у доларах, тоді як американський індекс S&P 500 трохи знизився. Німецький індекс DAX зріс майже на чверть.

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У міру того, як Європа зміцнює свої позиції, інвестори готуються до того, що економіка Росії стане більш відкритою. Ціни на акції компаній, пов'язаних з РФ, що торгуються в офшорах, зростають на тлі перспективи скасування американських санкцій. З початку року акції алюмінієвої компанії "Русал" подорожчали на 61% у доларах, акції Raiffeisen Bank зросли на 39%, а OTP Bank Nyrt - на 23%.

Судячи з переоцінки українських активів, інвестори вважають завершення війни дедалі ймовірнішим. За оцінками Девіда Хаунера з Bank of America, українські компанії мають в обігу облігації на суму близько 8,9 мільярда доларів. Ціни на найбільші з них, випущені енергетичними, залізничними та інфраструктурними компаніями, зросли з листопада 2024 року і особливо після інавгурації Трампа в січні 2025 року.

Ринкова вартість боргових зобов'язань, термін погашення яких настає 2028 року, є непрямим показником того, як спекулянти оцінюють шанси на мир. Більш прямим показником є ціна державних облігацій України. Деякі з них включають додаткові умовні виплати, які будуть здійснені, якщо ВВП країни у 2028 році буде на 25% вищим, ніж у 2023 році. За оцінками Goldman Sachs, для цього знадобиться щорічне зростання на 4,7%, починаючи з цього року - надзвичайно високі темпи, які неможливо підтримувати, і які є неправдоподібними за відсутності швидкого і міцного миру. Таким чином, ціноутворення цих облігацій передбачає колективну оцінку ринком ймовірності такого миру.

Хоча після переобрання Трампа інвестори оптимістичніше дивляться на мир, за останній тиждень ці надії ослабли. Передбачувана ймовірність швидкого встановлення миру різко впала після перепалки 28 лютого в Овальному кабінеті. Відтоді вона так і не відновилася.

Українські цінні папери - останні новини

14 листопада 2024 року стало відомо, що суверенні облігації України різко зросли в ціні. Так, за місяць облігації, номіновані в доларах, подорожчали на 12% у надії, що переобрання Дональда Трампа призведе до припинення вогню і Україна зможе розплатитися з кредиторами.

3 березня 2025 року стало відомо, що доларові облігації України впали. Розбіжності між США та Європою щодо мирного процесу розбурхали інвесторів, які очікували просування в питанні припинення вогню.

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