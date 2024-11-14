Інвестори очікують, що Київ зможе погасити свої борги.

Суверенні облігації України різко зросли в ціні. Інвестори ставлять на те, що нова адміністрація США домагатиметься якнайшвидшого припинення війни з Росією.

Газета Financial Times пише, що за останній місяць облігації, номіновані в доларах, подорожчали на 12%, сподіваючись, що переобрання Дональда Трампа призведе до припинення вогню і Україна зможе розплатитися з кредиторами.

Стрибок цін на українські облігації стався на тлі того, що ставки, пов'язані з новою адміністрацією, захлеснули світові фінансові ринки. Трамп заявив, що припинить війну в Україні "протягом дня" після повернення в Білий дім, хоча й не уточнив, як саме це буде зроблено.

Відео дня

Ралі триває вже понад два місяці після того, як Київ завершив реструктуризацію боргу на суму понад 20 мільярдів доларів у рамках однієї з найшвидших і найбільших операцій із врегулювання суверенного боргу в сучасній історії.

Власники облігацій роблять ставку на те, що Україна буде готова прийняти мирну угоду, яка передбачає остаточну відмову від територій, втрачених під час війни, і що її економіка швидко відновиться в найближчі роки.

Облігації України з терміном погашення у 2036 році за останній місяць подорожчали з 44 до 49 центів за долар. Так звані "варанти ВВП" - боргові цінні папери, випущені в рамках старої реструктуризації боргу, які виграють від відновлення зростання в країні, - подорожчали ще сильніше.

Реструктуризація боргу України - головні новини

На ранніх етапах війни власники облігацій погодилися на припинення процентних виплат Києву. Вереснева реструктуризація, покликана підготувати ґрунт для повернення України на ринки облігацій, поклала край дворічному заморожуванню.

Згідно з вересневою угодою, інвестори погодилися зазнати збитків за своїми облігаціями більш ніж на третину, щоб допомогти Україні контролювати дефіцит бюджету воєнного часу, який зростає, - за кілька років до того, як офіційні кредитори, як-от Велика Британія, США, Німеччина та Японія, збираються реструктурувати свої власні борги.

В обмін на згоду прийняти на себе збитки власники облігацій також отримали можливість отримати більш високі виплати, якщо постраждала від війни економіка України досягне цільових показників зростання в найближчі роки.

Вас також можуть зацікавити новини: