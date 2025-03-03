Павло Мамай вважає, що українські облігації, можливо, занадто швидко зросли на надіях про мир.

Доларові облігації України впали. Розбіжності між США та Європою щодо мирного процесу розбурхали інвесторів, які очікували просування в питанні припинення вогню.

Видання Bloomberg пише, що доларові облігації України з терміном погашення у 2035 році подешевшали більш ніж на 3 центи до 63 центів, що стало найгіршим показником дня на ринках, що розвиваються.

Інвестори намагаються оцінити, що залишилося від перспектив миру після сварки президента Володимира Зеленського в Білому домі з Дональдом Трампом і саміту європейських лідерів. Павло Мамай, керуючий партнер Promeritum Investment Management, вважає, що облігації України, можливо, занадто швидко зросли на сподіваннях про мир.

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"Очікування були пов'язані з дуже легкою і швидкою угодою, перш ніж учасники ринку зрозуміли, що це займе час", - сказав Мамай. "Але незалежно від того, як закінчиться війна, чи буде це сильна мирна угода або перемир'я з ризиками, це позитивно позначиться на облігаціях".

Польський злотий, який минулого тижня сягнув 10-річного максимуму щодо євро, зріс на 0,6%, угорський форинт також зріс. Варшавський фондовий індекс WIG20, який став ключовим бенефіціаром торгів, що роблять ставку на можливе укладення мирної угоди в Україні, знизився на 0,6%. Акції української сільськогосподарської компанії Astarta Holding впали на 11%.

Реструктуризація боргу України - головні новини

На ранніх етапах війни власники облігацій погодилися на припинення процентних виплат. Реструктуризація 2024 року, покликана підготувати ґрунт для повернення України на ринки, поклала край дворічному заморожуванню.

Згідно з угодою, інвестори погодилися на збитки за своїми облігаціями на понад третину, щоб допомогти Києву контролювати дефіцит військового бюджету, який зростає. В обмін власники облігацій отримали можливість отримати вищі виплати, якщо економіка України, яка постраждала від війни, досягне цільових показників зростання найближчими роками.

14 листопада 2024 року стало відомо, що суверенні облігації України різко зросли в ціні. Так, за місяць облігації, номіновані в доларах, подорожчали на 12% в надії, що переобрання Дональда Трампа призведе до припинення вогню і Україна зможе розплатитися з кредиторами.

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