Президент США планує продовжувати запроваджувати більше галузевих мит, попри негативні наслідки.

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 8 квітня, попередив про ведення "великих" мит. Цього разу під удар американського лідера потрапить імпорт фармацевтичної продукції.

Видання Bloomberg пише, що під час виступу на заході Національного республіканського комітету Конгресу Трамп заявив, що мито стимулюватиме фармацевтичні компанії переносити свої виробництва до США.

"Найближчим часом ми оголосимо про введення великих мит на фармацевтичні препарати. Щойно ми це зробимо, вони кинуться назад у нашу країну, тому що ми - великий ринок. Наша перевага перед усіма в тому, що ми - великий ринок", - сказав президент США.

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Трамп уже давно нарікає на брак вітчизняного фармацевтичного виробництва і неодноразово обіцяв запровадити мита, щоб залучити в країну нові потужності.

Крім фармацевтичних препаратів, його адміністрація пообіцяла запровадити додаткові секторальні мита, зокрема на пиломатеріали та напівпровідникові чипи, хоча терміни і деталі поки що незрозумілі.

Мита Трампа - головні новини

Президент США Дональд Трамп уже запровадив 25%-ві секторальні ми та на сталь, алюміній і автомобілі, а також запустив процес введення мит на мідь.

Оголошені минулого тижня масштабні "відповідні" мита Трампа, які забрали з американських ринків трильйони, не поширюються на сектори, які або вже мають, або можуть незабаром запровадити свої власні мита.

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