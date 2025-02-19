Американський лідер вважає несправедливим ставлення до американського автомобільного експорту за кордоном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір запровадити мита на автомобілі "в районі 25%" і аналогічні мита на напівпровідники та фармацевтичну продукцію. Це останній крок із серії заходів, що загрожують міжнародній торгівлі.

Видання Reuters пише, що президент США заявив, що мита на автомобілі будуть введені вже 2 квітня. Трамп уже давно виступає проти несправедливого, на його думку, ставлення .

Наприклад, Європейський союз стягує 10% мито на імпорт авто, що вчетверо перевищує американську ставку на легкові автомобілі в 2,5%. Водночас США стягують 25% тариф на пікапи з інших країн, окрім Мексики та Канади, - податок, який робить ці авто дуже вигідними для детройтських автовиробників.

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Тарифи на імпорт авто в розмірі 25% стали б переломним моментом для світової автомобільної промисловості, яка і без того страждає від невизначеності, спричиненої торговельною війною нового президента США.

Крім того, Трамп заявив, що секторальні мита на фармацевтичну продукцію і напівпровідникові мікросхеми також починатимуться з "25% або вище", істотно підвищуючись протягом року.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп одним із перших розпоряджень запровадив мита щодо Китаю, Канади та Мексики, але відклав введення двох останніх на місяць після того, як країни взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення безпеки кордонів.

Крім того, він оголосив про введення 25% мит на сталь і алюміній, які набудуть чинності в березні.

Пізніше американський лідер анонсував введення нових мит на адресу країн, які обкладають американські товари вищими митами.

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