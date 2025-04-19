Виробникам шоколаду потрібно турбуватися не тільки про високу ціну какао, а й про інфляцію на інших етапах свого виробничого процесу.

У США ціна на какао, яке є ключовим інгредієнтом шоколаду, різко зросла за останній рік, а мита на імпорт утримуватимуть її на високому рівні. Про це повідомляє The Guardian.

Уточнюється, що ціна шоколадних цукерок зростала протягом останнього року, в основному через різке зростання вартості какао. У 2023 році фермери в Західній Африці, де збирається 70% світового врожаю какао, почали боротися з кризами, пов'язаними з кліматом.

За оцінками, дефіцит какао становить понад 400 тисяч тонн, що значно збільшило ціну на продукт за останні кілька років. У 2024 році ціна за нього сягнула піку - більш ніж 12 000 доларів, що призвело до різкого зростання цін на шоколад по всьому світу.

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У виданні уточнили, що найбільший виробник шоколаду в США Hershey підняв ціни на свої вироби і ледве утримував споживчий попит. У 2024 році компанія отримала найгірший прибуток за останні сім років.

Із введенням президентом США Дональдом Трампом нових тарифів, ціна на шоколад, за прогнозами, зросте ще більше. Як пишуть журналісти, Єльська бюджетна лабораторія оцінює, що середнє зростання цін на всі товари становитиме 3%, і ціни на шоколад не стануть винятком.

Це пояснюється тим, що рослину какао можна вирощувати тільки в тропічному кліматі. У США вона є тільки у двох місцях: Гаваї та Пуерто-Ріко. Це означає, що переважна більшість какао бобів, споживаних у США, імпортується.

"Сполучені Штати виробляють 100 тонн какао на рік. Ми використовуємо близько 120 тонн какао на рік, і Dandelion вважається дуже, дуже маленьким виробником. Немає жодних шансів, що США зможуть виробляти стільки какао, скільки нам дійсно потрібно", - сказав співвласник Dandelion Chocolate у Сан-Франциско Грег Д'Алесандре.

За даними видання, виробникам шоколаду, як великим, так і дрібним, потрібно турбуватися не тільки про високу ціну какао, а й про інфляцію на інших етапах свого виробничого процесу.

Паніка виробників через мита Трампа

Як писав УНІАН, у США виробники продуктів висловили стурбованість через рішення президента США Дональда Трампа запровадити мита. PepsiCo, Conagra, J M Smucker та інші просять Трампа виключити зі списку товарів, що обкладаються митами, інгредієнти, які недоступні всередині країни, для захисту виробників.

Американські фермери теж із люттю відреагували на мита Трампа. За їхніми прогнозами, торгова війна поставить під загрозу експорт і завдасть шкоди сільському господарству.

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