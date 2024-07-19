Зміна постійних представників є усталеною практикою в МВФ.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) змінив свого постійного представника в Україні. Про це йдеться в заяві представництва МВФ в Україні.

"Міжнародний валютний фонд призначив Прішилу Тофано своїм постійним представником в Україні. З 1 серпня цього року вона змінить у цій якості пана Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Прішила Тофано, громадянка Італії, працює в МВФ з 2013 року.: "Зміна постійних представників є усталеною практикою в МВФ для забезпечення ротації своїх співробітників", – додали у фонді.

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Співпраця МВФ і України

На початку липня до держбюджету України надійшов п’ятий транш обсягом близько 2,2 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Видання Bloomberg повідомляло, що Міжнародний валютний фонд має намір переглянути збори, які він стягує зі своїх найбільших позичальників, зокрема і для України.

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