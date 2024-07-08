МВФ може змінити умови кредитів для України: Bloomberg дізналося подробиці

Деякі члени ради директорів закликали переглянути політику додаткових стягнень.

Міжнародний валютний фонд має намір переглянути збори, які він стягує зі своїх найбільших позичальників, зокрема і для України. Деякі країни висловили стурбованість тим, що витрати стають необґрунтованими через підвищення процентних ставок.

Видання Bloomberg пише, що рада МВФ розгляне варіанти надання країнам пільг за додатковими зборами, які застосовуються до країн, що беруть у борг більше за належну частку або довше виплачують кредити за програмами Фонду. Для затвердження змін у політиці кредитора потрібно 70% голосів членів правління.

Зазначається, що на зустрічі розглянуть початкові пропозиції щодо перегляду тарифів, і остаточного рішення цього тижня не очікується.

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Підвищення відсоткових ставок у світі, особливо з боку Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку, означає, що загальна ставка за деякими кредитами МВФ зараз перевищує 8%, що вдвічі більше, ніж до пандемії Covid-19. Цей тягар несуть здебільшого кілька країн, зокрема Аргентина, Єгипет і Україна, на частку яких припадає до 6 мільярдів доларів.

МВФ заявив, що ці збори є необхідною частиною його фінансової моделі, покликаної запобігти занадто великим запозиченням або занадто довгим строкам погашення. Позичальники та їхні прихильники кажуть, що додаткові платежі забирають ресурси, необхідні для задоволення найнеобхідніших потреб, як-от продовольство й охорона здоров'я, і стають дедалі більш обтяжливими в умовах прискорення інфляції та підвищення процентних ставок.

США, найбільший акціонер МВФ, дали зрозуміти, що готові переглянути розмір зборів.

Співпраця України та МВФ - останні новини

28 червня Правління директорів МВФ схвалило наступний транш за програмою для України обсягом близько 2,2 мільярда доларів для підтримки бюджету.

За даними Bloomberg, МВФ додасть вимогу до України про внесення змін до Митного кодексу, щоб посилити боротьбу з корупцією. Зокрема, Києву потрібно буде привести митні операції у відповідність до законодавства ЄС, зміцнити доброчесність персоналу та запровадити прозорий процес найму персоналу.

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