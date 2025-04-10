Геополітична напруженість та протекціоністська торговельна політика США погіршують складну ситуацію в німецькій економіці.

Економіка Німеччини не покаже значного зростання цього року. Торговельна політика президента США Дональда Трампа загрожує погіршенням ситуації.

Видання Bloomberg пише, що 2025 року після двох років скорочення валовий внутрішній продукт зросте лише на 0,1%, що менше за прогнозні 0,8%. На 2026 рік прогнозується зростання на 1,3%.

"Геополітична напруженість і протекціоністська торговельна політика США погіршують і без того напружену економічну ситуацію в Німеччині", - сказав Торстен Шмідт, голова відділу економічних досліджень в Інституті економічних досліджень імені Лейбніца. "Крім того, німецькі компанії стикаються зі зростаючою міжнародною конкуренцією - особливо з боку Китаю".

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Бізнес-модель Німеччини опинилася під ударом через зростання цін на енергоносії внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну і мит Трампа. Шмідт також наголосив на "структурній слабкості", включно з браком кваліфікованої робочої сили і надмірною бюрократією.

Консервативна партія Німеччини ХДС/ХСС і соціал-демократи уклали коаліційну угоду, прагнучи відновити зростання завдяки інвестиціям у старіючу інфраструктуру країни за одночасного зниження корпоративних податків, зменшення цін на електроенергію і скорочення витрат на бюрократію. Законодавці вже проголосували за те, щоб скинути кайдани конституційних обмежень на запозичення, створивши спецфонд і звільнивши місце для інвестицій в оборону.

Дослідницькі інститути заявили, що поки незрозуміло, як будуть використовуватися ці можливості для витрачання коштів, і що цього року додаткові кошти навряд чи надійдуть. На 2026 рік вони очікують 24 мільярди євро додаткових витрат, що збільшить обсяг виробництва приблизно на половину відсоткового пункту.

Проблеми економіки Німеччини - останні новини

За перше півріччя 2024 року близько 11 тисяч німецьких компаній оголосили про банкрутство, що є найвищим показником майже за 10 років.

14 жовтня видання Bloomberg писало, що Берлін переживає помірну рецесію, що свідчить про серйозні труднощі в найбільшій економіці.

У грудні 2024 року стало відомо, що після п'яти років стагнації економіка Німеччини скоротилася на 5% , як порівняти з допандемічними темпами зростання.

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