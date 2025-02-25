Інвестори та компанії сподіваються, що новий уряд зможе поліпшити економіку.

Німецька економіка зіткнулася з низкою проблем наприкінці 2024 року. Помірне зростання споживчих витрат не змогло компенсувати різкий спад експорту, який і став основною причиною скорочення економіки.

Видання Bloomberg пише, що обсяг виробництва в четвертому кварталі впав на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями. Чиста торгівля впала на 1,2%, а споживчі витрати зросли лише на 0,1%.

Найбільша економіка Європи стала слабкою ланкою континенту, оскільки її величезний виробничий сектор намагається адаптуватися до нових реалій - війна Росії в Україні підриває бізнес-модель, побудовану на дешевій енергії, а китайський попит слабшає.

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Крім того, повернення Дональда Трампа в Білий дім ставить під загрозу глобальну торгівлю, а багаторічне недоінвестування всередині країни стає очевидним.

Очікується, що скоро настане деяке полегшення. Консерватори Фрідріха Мерца перемогли на виборах, виступаючи за стимулювання економіки. Він має намір сформувати уряд до Великодня, а бізнес та інвестори сподіваються на зміни.

Проблеми економіки Німеччини - останні новини

За перше півріччя 2024 року близько 11 тисяч німецьких компаній оголосили про банкрутство, що є найвищим показником майже за 10 років.

14 жовтня видання Bloomberg писало, що Берлін переживає помірну рецесію, що свідчить про серйозні труднощі в найбільшій економіці.

У грудні 2024 року стало відомо, що після п'яти років стагнації економіка Німеччини скоротилася на 5% , як порівняти з допандемічними темпами зростання. Більшу частину дефіциту буде важко відновити через структурні удари, зокрема, в енергетичній сфері та автомобільній промисловості.

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