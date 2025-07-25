Ужгород зберігає лідерство за вартістю оренди, випереджаючи Київ та Львів.

Ціни на оренду квартир у червні 2025 року зросли в середньому на 20%. Водночас скорочення пропозиції на ринку оренди становить 11%. Про це йдеться в дослідженні "OLX Нерухомість".

Зазначається, що найбільше зросла вартість оренди однокімнатних квартир у Сумах - 8 тис. грн. (+33%), Одесі - 10 тис. грн. (+25%) та Житомирі - 10 тис. грн. (+18%). Ужгород - 18 670 грн. зберігає лідерство за вартістю оренди, випереджаючи Київ та Львів.

Водночас кількість активних оголошень знизилася на 7%. При цьому кількість відгуків від потенційних орендарів зросла на 20%.

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Медіанна ціна однокімнатних квартир зараз становить 11 тис. грн. (+10%). Найбільше подорожчання зафіксовано у сегменті трикімнатного житла – на 33%, де медіанна ціна сягнула 20 тис. грн.

На фоні високої вартості квартир та їх обмеженої пропозиції зріс інтерес і до оренди будинків. Кількість відгуків збільшилась на 38%, пропозицій - на 10%, а медіанна ціна зросла на 64%. Найбільше подорожчала оренда в Миколаєві (+50%) та Одесі (+45%), тоді як у Хмельницькому ціни впали на 50%, а в Івано-Франківську - на 25%.

Оренда житла в Україні - останні новини

Станом на липень 2025 року, середня ціна оренди однокімнатної квартири в Одесі становила 11 тисяч гривень, що на 38% більше ніж пів року тому.

У червні п’ятірку міст з найбільшим запитом на подобову оренду квартир складали міста-мільйонники. Перше місце за кількістю відгуків на оголошення посіла Одеса. Далі йшли Київ, Львів, Дніпро та Харків.

Раніше повідомлялося, що середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в червні дорівнювала понад 7,5 тис. гривень. Перше місце за вартістю оренди посідала Закарпатська область.

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