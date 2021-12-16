Закон ставить за мету формування сприятливих передумов для ефективного використання механізму публічних закупівель.

Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на локалізацію виробництва в Україні шляхом зміни роботи системи державних закупівель ProZorro.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття у другому читанні та в цілому законопроекту №3739 "Про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку і модернізації вітчизняної промисловості" проголосували 323 депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Закон ставить за мету формування сприятливих передумов для ефективного використання механізму публічних закупівель як засобу стимулювання розвитку вітчизняної промисловості та підприємництва, збереження існуючих і створення нових робочих місць, а також залучення інвестицій.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні на десять років будуть встановлені нові особливості здійснення процедур закупівлі окремих товарів шляхом внесення змін до Закону "Про державні закупівлі" для вдосконалення процедури оцінки тендерних пропозицій. Зокрема, встановлюється перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації стає обов'язковим при проведенні державних закупівель.

"До участі в державних закупівлях допускаються предмети закупівлі, визначені цим законом, тільки в разі, якщо ступінь локалізації їх виробництва в Україні перевищує, або дорівнює відповідному ступеню локалізації їх виробництва в Україні", - сказано в пояснювальній записці.

Прийнятим законом передбачається, що ступінь локалізації виробництва предметів закупівлі в Україні визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державних закупівель у порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів.

Зміна роботи системи ProZorro:

Верховна Рада в липні 2020 року прийняла за основу законопроект, спрямований на локалізацію виробництва в Україні шляхом зміни роботи системи державних закупівель ProZorro.

На думку експертів Київської школи економіки (KSE), прийняття закону про локалізацію в держзакупівлях (перевагу українським виробникам) може завдати 600 млн дол. збитків українській економіці, або втрату близько 0,5% ВВП України.

Експерти KSE зазначали, що запропонований у відповідному законопроекті механізм визначення ступеня локалізації потенційно створює широкий простір для корупційних зловживань, а більш адекватного механізму визначення "місцевої складової" немає.

Автор: Богдан Слуцький