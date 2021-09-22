Сьогодні уряд затвердив порядок проведення електронних земельних торгів.

Електронні аукціони з продажу та оренди сільськогосподарської землі відтепер проходитимуть у системі Prozorro.Продаж.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

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Згідно з документом, держпідприємство Prozorro.Продаж, яке належить до сфери управління Міністерства економіки, визначено адміністратором електронної торговельної системи.

Також сьогодні уряд затвердив вимоги до електронних земельних аукціонів. Зокрема, учасники торгів мають зареєструватися з використанням електронного цифрового підпису, а торгова система повинна перевірити правдивість всіх їх даних і документів.

Переможець земельних торгів має підписати договір оренди або купівлі-продажу землі з продавцем протягом 20 днів після оприлюднення результатів аукціону.

Ринок землі в Україні:

1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі - громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Автор: Ганна Нагорна