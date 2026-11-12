Росія отримає з Європи критично важливу для виготовлення зброї сировину: судно в дорозі

Ірландію закликають припинити постачання Росії сировини, необхідної для ведення війни проти України.

Вантажне судно вирушило з Ірландії до Росії з партією глинозему, який можна використовувати для виготовлення зброї. Про це повідомляє The Independent.

Йдеться про судно Karin, довжиною 120 метрів, яке цього тижня стояло на якорі в болотистій гирловій частині річки Шеннон в Ірландії.

Розташований на заході Ірландії завод Aughinish Alumina - найбільше підприємство з виробництва глинозему в Європі. Він регулярно відправляє партії до російських портів.

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"Ця сировина очевидно потрапляє до виробництва військової продукції. Було б неприпустимо, якби Ірландія навіть опосередковано сприяла роботі воєнної машини Путіна", - заявила ірландська депутатка Івана Бачик.

Міністр уряду Ірландії Найалл Коллінз заявив, що "немає жодних доказів" потрапляння сировини до ланцюгів постачання військової продукції. Водночас сам уряд відмовився оприлюднити результати розслідування щодо постачання глинозему.

Представники Aughinish Alumina кажуть, що їхня продукція "не має жодного стосунку до російських військових ланцюгів постачання". Там повідомили, що найняли незалежну компанію для проведення щомісячних перевірок і надання звітів ірландській владі з метою "посилення контролю".

Для чого Росії потрібен глинозем

Глинозем – це хімічна сполука, яку отримують шляхом переробки бокситів (червоної руди, що видобувається переважно в Гвінеї, Австралії та Китаї).

Білий порошок можна переплавити на алюміній, який потім поєднують з іншими, рідкіснішими елементами, отримуючи міцні, жаростійкі та гнучкі сплави. Їх використовують у виробництві ракет і літаків. Крім того, алюміній застосовують для виготовлення ракетного пального та вибухових речовин.

Aughinish Alumina - що відомо

Завод Aughinish Alumina побудували в 1970-х роках, у 2007 році його придбала російська алюмінієва компанія "Русал". Її заснував Олег Дерипаска, підсанкційний олігарх, пов'язаний із Володимиром Путіним.

Принаймні частина вантажних суден із заводу Aughinish прямують до порту Санкт-Петербурга. За даними The Independent, з березня по жовтень з Ірландії до Росії відправили близько 491 307 тонн цієї сировини. Наразі Ірландія забезпечує близько 17% потреб компанії "Русал" у глиноземі.

"Існує висока ймовірність того, що практично вся продукція "Русал" зрештою потрапляє до російських військових підприємств", – заявила директорка з аналітики, досліджень і розслідувань Ради економічної безпеки України Олена Юрченко.

Спецпредставник ЄС із питань санкцій Девід О'Салліван підтвердив, що майже не має сумнівів у тому, що "глинозем надходить на російські металургійні заводи, де виробляють продукцію, яка, безперечно, принаймні частково потрапляє до ОПК".

Можлива заборона експорту глинозему до РФ

У липні Європарламент ухвалив резолюцію із закликом заборонити експорт глинозему до Росії. Водночас ця сировина не потрапила до 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, затвердженого того ж місяця. Зараз Єврокомісія проводить консультації з країнами-членами щодо постачання ірландського глинозему до Росії.

Ініціатива має давніх критиків. В Ірландії наголошують на сотнях робочих місць, які забезпечує завод Aughinish Alumina, а також на його ролі як одного з ключових постачальників глинозему для країн Європи.

Хто ще постачає Росії компоненти для оборонки

Раніше в німецькому Любеку затримали російського бізнесмена, якого підозрювали в організації незаконного постачання європейських технологій для потреб російського військово-промислового комплексу. Арешт став результатом розслідування. За даними слідства, росіянин використовував компанію в Любеку для закупівлі товарів подвійного призначення на користь Москви.

Повідомлялося також, що китайські експортери користуються залежністю Росії та значно підвищують ціни на товари подвійного призначення, які закуповує російський ОПК.

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