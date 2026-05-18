У Європі накрили масштабну мережу поставок товарів подвійного призначення до РФ

Підставна торгова фірма переправляла компоненти подвійного призначення через Туреччину для військової машини Кремля.

У німецькому місті Любек заарештовано російського бізнесмена за підозрою в організації контрабандних поставок європейських технологій російській військовій промисловості.

Як повідомляє Politico, поліція вже вилучила документи, які розкривають складну систему обходу західних санкцій для переправлення технологій подвійного призначення до Росії, де вони використовувалися Кремлем у війні проти України.

Зазначається, що арешт став кульмінацією 4-річного розслідування того, як російський бізнесмен на ім'я Микита С. перетворив торговельну компанію в Любеку на контрольований Москвою канал для закупівлі товарів подвійного призначення. За таку діяльність, згідно з німецькими законами, росіянину загрожує 10 років в'язниці.

Згідно з матеріалами розслідування німецької прокуратури, Микита С. перебував у центрі системи, яка після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перетворилася на європейський підрозділ із закупівель для Москви.

Видання повідомило, що на папері операції оберталися навколо Global Trade, середньої торговельної компанії, що базується в Любеку. До війни компанія експортувала товари безпосередньо до Росії. Але після посилення західних санкцій її бізнес-модель змінилася – прямі поставки були замінені більш складною структурою, щоб приховати російських кінцевих споживачів.

Вершиною цієї структури була російська компанія "Коловрат", що перебувала під санкціями США. У матеріалах справи вона позначена як ядро мережі закупівель, що постачала російські підприємства, пов’язані з оборонною промисловістю.

Микита С. став керуючим директором Global Trade наприкінці березня 2022 року, тобто через місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Слідчі описують його як "сполучну ланку" між німецькою компанією та її російськими контролерами. Згідно з матеріалами справи, він також працював на "Коловрат" у Москві, що дозволяло йому координувати замовлення, платежі та відвантаження, зберігаючи при цьому видимість законного європейського бізнесу.

Матеріали справи свідчать, що російська сторона не просто керувала Global Trade дистанційно. Співробітники "Коловрата" видавали себе за німецьких співробітників, використовуючи псевдоніми для зв’язку з постачальниками, запиту цінових пропозицій та розміщення замовлень по всій Європі. Для постачальників транзакції виглядали так, ніби їх здійснює німецька компанія. Згідно з матеріалами справи, Москва фактично керувала бізнесом зсередини.

Що купували росіяни

Згідно з митними документами та розвідувальними звітами, серед контрафактної продукції були мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, перетворювачі, кулькові підшипники, механічні деталі, осцилографи та інше вимірювальне обладнання. За даними слідчих, багато з усього цього – це товари подвійного призначення.

У кількох випадках поставки було відстежено до російських кінцевих споживачів, пов’язаних з оборонними або ядерними дослідженнями.

Журналісти зазначили, що документи компанії показали, як вона почала перенаправляти вантажі до РФ через інші країни, часто через Туреччину. Згідно з документами, на таку поставку товару з ЄС до Росії витрачалося всього від п’яти до десяти днів.

Німецькі підставні компанії також допомагали приховувати операції. Одна з них формально керувалася Євгеном Р., громадянином Росії, який навіть не володів німецькою мовою. Інша була заснована в травні 2025 року Даніелем А. за вказівкою Микити С. і призначалася для майбутніх операцій. У деяких компаніях не було реального персоналу; інші ділили офіси або складські приміщення з Global Trade.

Зазначається, що внутрішня робоча переписка свідчить про те, що обман став звичним явищем. В одному з повідомлень Микита С. нагадав колезі: "Зроби так, щоб все виглядало акуратно. Ніяких згадок про Росію ніде". В іншому повідомленні, що стосувалося логістики, йшлося: "Приберіть усі документи з коробок перед відправкою". У третьому повідомленні, де обговорювався маршрут, йшлося: "Нам потрібен інший одержувач – Туреччина підійде".

Слідчі вважають, що кілька осіб з персоналу точно знали, куди прямують товари. В одному з повідомлень це було сказано прямо: "Товари потрібні в країні, що перебуває під санкціями".

В електронній таблиці під назвою "Список замовлень Микити" відстежувалися тисячі транзакцій від запиту до доставки, із зазначенням номерів замовлень, товарів, цін і статусу доставки. На думку прокуратури, в ході операції було перевезено близько 16 тис. вантажів на суму понад 30 млн євро, повідомила прес-секретар Федеральної прокуратури Інес Петерсон.

Як викрили росіян

Протягом багатьох років мережа діяла практично непомітно. Потім до неї проникла німецька служба зовнішньої розвідки. Розвідники отримали доступ до внутрішніх документів компанії "Коловрат", яка контролювала закупівлі товарів із Москви. Ці документи включали замовлення, рахунки-фактури та листування – що дало німецькій владі рідкісну можливість поглянути на ланцюжок поставок зсередини.

В одному випадку розвідники відстежили товари, замовлені через Global Trade в Німеччині, оплачені через посередників, відправлені до Туреччини, а потім доставлені до Росії. В іншому випадку внутрішні документи показали, що товари надійшли до Всеросійського інституту автоматики, науково-дослідного інституту, пов'язаного з програмою створення ядерної зброї.

Як затримали головного фігуранта справи

Спостереження показало, що Микита С. проводив мало часу в Любеку, часто зупиняючись у готелях під час коротких поїздок до Німеччини. Коли він приїхав на початку 2026 року, слідчі вирішили діяти. Вони простежили за ним до готелю Radisson Blu Senator у Любеку.

Операція розгорнулася швидко. Микиту С. затримали біля готелю. Протягом кількох годин було проведено обшуки в кількох місцях, пов'язаних із мережею.

"Мета була ясна: здобути докази існування системи незаконних поставок", – написало видання.

Інші фігуранти справи

Кілька підозрюваних наразі перебувають під вартою, поки влада збирає докази для висунення їм звинувачень, зокрема Микита С., Євген Р., Даніель А. та чоловік на ім’я Борис М., якого прокуратура вважає ключовою фігурою у цій справі.

Що в підсумку

Матеріали справи припускають, що це була не поодинока схема, а частина ширшої системи забезпечення безперебійного потоку критично важливих технологій до Росії в обхід санкцій.

