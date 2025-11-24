Згідно з дослідженням, ціни на чутливі експортні товари, що поставляються з Китаю до Росії, зросли, в середньому, на 87%.

Китайські експортери суттєво завищують ціни на товари подвійного призначення для російського військово-промислового комплексу, використовуючи залежність Кремля від їхніх поставок. Про це повідомляє Financinal Тimes, посилаючись на доповідь Інституту нових економік Банку Фінляндії.

Згідно з доповіддю, ціни на експортні товари, що поставляються з Китаю до Росії і можуть мати військове застосування, зросли, в середньому, на 87% у період з 2021 по 2024 рік. Для порівняння, ціни на аналогічні товари, що постачаються в інші країни, зросли лише на 9%.

Дослідження підтверджує, що Росія змогла використовувати китайських постачальників для придбання важливих для російського ВПК товарів в обхід західних обмежень. Але ця лазівка обійшлася для них дуже дорого.

Автори дослідження зосередилися на торгівлі товарами, що входять до категорії "машини та механічні пристрої" – сюди відноситься значна кількість обладнання, важливого для розвитку військової промисловості.

Вони дійшли висновку, що санкції "обмежили технологічні можливості Росії, зробивши імпорт критично важливих товарів дорожчим".

Настільки дорожчим, що "країна-бензоколонка" у деяких випадках купувала менше товарів подвійного призначення за значно більші гроші. Наприклад, у період з 2021 по 2024 рік вартість імпорту китайських кулькових підшипників до Росії зросла на 76% у доларовому еквіваленті порівняно з 2021 роком. Але обсяг експорту за цей час знизився на 13%.

Дослідники також виявили, що ціни для російських імпортерів суттєво підвищила і Туреччина – на 25-55% порівняно з аналогічними експортними товарами.

"Дослідження показало, що вплив санкцій на ціни, схоже, посилюється. Можливо, через те, що більш суворе дотримання санкцій дозволило експортерам вимагати від російських клієнтів вищі премії", – констатують у Financial Times.

Як зазначив у розмові з журналістами високопоставлений західний чиновник, відповідальний за санкції, "обдирання" китайськими компаніями російського ВПК є "досить хорошим результатом".

"Якщо підвищити ціну товару на 80%, то фактично можна майже вдвічі зменшити обсяг того, що вони можуть купити", – додав співрозмовник видання.

Зняття санкцій залишається критично важливою метою Кремля. В опублікованому варіанті мирного плану зазначається, що "питання зняття санкцій буде обговорюватися і узгоджуватися поетапно і в кожному конкретному випадку".

Санкції США проти РФ та китайський імпорт до Росії

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня 2025 року США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть".

Трохи більше ніж за два тижні після цього стало відомо, що експорт Китаю до РФ рекордно обвалився.

Ще раніше Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Піднебесна має намір розширити взаємні інвестиції з Росією. Він підтвердив прихильність Пекіна до розвитку відносин, попри "нестабільну" зовнішню обстановку.

