Трамп підписав законопроєкт про 'пекельні' санкції проти Росії

Законопроєкт передбачає санкції проти вищого керівництва Росії, російських олігархів та суден так званого "тіньового флоту" РФ.

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про санкції проти Росії, відомий як законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема.

"У п’ятницю, 18 вересня 2026 року, Президент підписав і надав чинності законопроекту H.R. 5334 – "Закон Ліндсі О. Грем про санкції проти Росії та Ірану 2026 року", який затверджує та розширює передбачені законом санкції, мита та заборони щодо Росії, а також продовжує дію існуючих санкцій проти Ірану", - йдеться на сайті Білого дому.

Документ передбачає санкції проти вищого керівництва Росії, російських олігархів та членів їхніх сімей, компаній банківського та енергетичного секторів, а також суден так званого "тіньового флоту" РФ.

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Крім того, законопроєкт передбачає санкції проти покупців російської нафти та газу. Президент США отримує механізм для введення до 100% мит на товари з певних третіх країн.

"Пекельні санкції" проти Росії – що відомо

Нагадаємо, що 16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії, співавтором якого є покійний сенатор Ліндсі Грем. 262 конгресмени проголосували "за" законопроєкт, 159 – "проти".

Документ надає президенту США право вводити мито до 100% на товари з країн, що входять до п’ятірки найбільших покупців російської нафти та газу. Російський експорт до США обкладатиметься митом до 500%.

Критики законопроєкту вказують на надто широкі повноваження, які він надає Трампу. Зокрема, американський лідер отримає право робити винятки для головних торговельних партнерів Росії, з якими Вашингтон одночасно веде переговори про більш масштабні торговельні угоди (наприклад, з Китаєм).

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