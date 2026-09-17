Палата представників остаточно ухвалила законопроєкт про 'пекельні санкції' проти Росії

Сенат ухвалив законопроєкт ще в серпні, тож тепер його мають передати на підпис Трампу.

Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. Про це повідомляє "Суспільне".

262 конгресменів проголосували "за" законопроєкт, 159 - "проти". Сенат ухвалив законопроєкт ще в серпні. Після схвалення обома палатами Конгресу документ буде передано на підпис президенту США Дональду Трампу.

Законопроєкт передбачає санкції проти найвищого керівництва Росії, російських олігархів та членів їхніх сімей, компаній банківського й енергетичного секторів, а також суден так званого тіньового флоту РФ. Водночас багато осіб і структур, які підпадають під визначення документа, вже перебувають під американськими санкціями.

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Мета законопроекту, як вказано в самому документі, - "позбавити Володимира Путіна доходів на фінансування війни Росії проти України".

Крім того, документ надає президенту США право запроваджувати мито до 100% на товари з країн, які входять до першої п’ятірки покупців російської нафти та газу. Це може стосуватися, зокрема, Китаю та Індії. Російський експорт у США обкладатиметься митом у 500%.

Адміністрація також отримує широкі повноваження щодо відстрочок та винятків із санкційного режиму. На вимогу Трампа до законопроєкту були включені положення щодо Ірану, зокрема продовження чинних санкцій проти цієї країни.

Документ спочатку просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Після його смерті у липні законопроєкт отримав його ім’я. У серпні його схвалив Сенат США: за проголосували 86 сенаторів, проти - 11.

"Пекельні санкції" проти РФ

Комітет Палати представників США з питань регламенту 14 вересня схвалив двопартійний законопроєкт, спрямований на посилення санкцій проти Російської Федерації через її війну проти України.

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