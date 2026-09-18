Нові 'пекельні' санкції США проти Росії мають недолік: Politico пояснило, що не так

Законопроєкт про санкції проти РФ має ще підписати президент США Дональд Трамп.

Новий законопроєкт США про санкції проти Російської Федерації розкритикували через широкі повноваження, які він може надати американському президенту Дональду Трампу. Він зможе як запроваджувати жорсткі обмеження проти покупців російського палива, так і робити для них винятки, пише Politico.

Законопроєкт, який ще має підписати Трамп, передбачає введення обов’язкових санкцій проти керівництва Москви, енергетичного сектору, оборонної промисловості та системи морських поставок "тіньового флоту", що використовується для транспортування російського палива, на яке накладено ембарго.

Крім того, документ дає американському лідеру право запровадити 100% санкції проти п'яти найбільших у світі покупців цього палива, і саме цей пункт викликає занепокоєння серед союзників США.

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Politico зазначає, що критики законопроєкту вказують на надто широкі повноваження, які він дає Трампу. А саме право видавати винятки для головних торговельних партнерів Росії, з якими Вашингтон одночасно веде переговори про масштабніші торговельні угоди (наприклад, Китаю), або, навпаки, зводити рахунки із союзниками США, які йому не догодили, зокрема з ЄС, на підставі закупівель нафти й газу окремими країнами блоку, такими як Словаччина та Угорщина.

Зазначається, що з 2022 року Китай закуповував 50% експорту російської нафти, Індія – 37%, Туреччина – 5%, а Євросоюз – 5%. При цьому, за даними некомерційної організації "Центр досліджень з питань енергетики та чистого повітря", ЄС був найбільшим покупцем російського скрапленого газу (49%) та найбільшим покупцем трубопровідного російського газу (32%).

Санкції проти Росії – останні новини

16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. Мета законопроекту, як вказано в самому документі, - "позбавити Володимира Путіна доходів на фінансування війни Росії проти України".

17 вересня Китай виступив проти ухвалення Конгресом США масштабного законопроєкту про санкції проти РФ. Пекін тоді наголосив, що двосторонні торговельні відносини "не повинні порушуватися" будь-якою третьою стороною.

"Проєкт Грема" критикують не лише китайці. Індія також попередила США, що запровадження нових санкцій на закупівлю російської нафти може "негативно позначитися на двосторонніх відносинах".

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