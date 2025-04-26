Пекін буде "зміцнювати мислення, орієнтоване на кінцевий результат".

Глава Китаю Сі Цзіньпін оголосив про план протидії економічним проблемам і впливу торговельної війни зі США. Заява пролунала на тлі повідомлень про можливість зниження мит на деякі американські товари, включно з напівпровідниками.

Видання The Guardian пише, що китайська економіка демонструє "позитивну тенденцію" зі зростанням суспільної довіри до 2025 року, але "вплив зовнішніх потрясінь посилився".

"Ми повинні зміцнити мислення, повністю підготувати плани на випадок надзвичайних ситуацій і виконати велику роботу в галузі економіки", - йдеться в повідомленні.

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Посилаючись на глобальні мита президента США Дональда Трампа, Пекін заявив, що "працюватиме з міжнародною спільнотою, щоб активно підтримувати багатосторонній підхід і протистояти односторонній практиці залякування".

Політбюро запропонувало низку заходів зі зміцнення внутрішньої економіки та захисту населення і бізнесу від впливу мит Трампа, включно зі збільшенням виплат зі страхування від безробіття. Було обіцяно збільшити доходи населення низького і середнього рівня, розвивати сферу послуг і стимулювати споживання.

У звіті засідання політбюро наголошується на необхідності активнішої макроекономічної політики, прискореного розвитку нової моделі нерухомості та збільшення житлового фонду, а також "активізації" програм оновлення міст та їхньої реконструкції.

Науковий співробітник Глобального китайського центру Атлантичної ради Вень-ті Сун вважає, що рішення політбюро свідчать про те, що Пекін "розглядає міжнародне макроекономічне середовище як вороже" і готовий піти на високу внутрішню інфляцію, щоб протистояти митам.

"Це натякає на те, що Китай буде рити окопи і готується до тривалої торгової боротьби з Трампом", - сказав він.

На його думку, Пекін "подвоює зусилля зі стимулювання внутрішнього попиту" і посилює фіскальні стимули, оскільки на міжнародному ринку немає ознак значного поліпшення.

Торговельна війна між Китаєм і США

Торговельна війна між країнами сягнула нового піку, спричинивши серйозні економічні наслідки для обох країн і глобального ринку. Президент США Дональд Трамп запровадив 145% мито на весь китайський імпорт, що стало найвищим рівнем за весь період торговельного конфлікту.

У відповідь Китай підвищив мита на американські товари з 84% до 125%, вказуючи на необхідність захисту національних інтересів і протидії "односторонньому економічному тиску".

25 квітня Трамп заявив, що веде з Китаєм переговори щодо мит, але Пекін спростував його слова.

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