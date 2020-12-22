Головою цієї Ради призначено заступника керівника офісу президента Юлію Свириденко.

Президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва та затвердив її положення.

Як передає прес-служба відповідний указ № 582/2020 президент підписав сьогодні, 22 грудня.

Читайте такожНацбанк ввів антикризові заходи на період локдауну

Згідно з документом, цей консультативно-дорадчий орган при президентові України створюється з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та суб'єктів малого підприємництва та їх громадських об'єднань.

Головою Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Зеленський призначив заступника керівника офісу президента України Юлію Свириденко. Вона має в п'ятиденний термін внести пропозиції щодо персонального складу Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

В офісі президента України відбулося перше засідання Ради.

Участь у ньому взяв керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. Він представив свого нового заступника - Свириденко, яка координуватиме роботу новоствореної ради.

Єрмак закликав учасників максимально швидко організувати роботу органу і в короткі терміни опрацювати пропозиції та підготувати рішення щодо розв'язання проблемних питань малого підприємництва. Ці пропозиції будуть передані для розгляду Національній раді реформ при президентові.

"Працюймо швидко, конкретно та ефективно ... Прийшов час, коли треба зібрати всіх разом, почути всіх і виробити державне рішення, щоб люди в пандемію і непрості часи відчували, що влада про них піклується", - зазначив керівник офісу президента.

Єрмак підкреслив, що має бути побудований ефективний діалог з підприємцями для виправлення помилок і напрацювання конструктивних рішень.

Заступник керівника офісу президента, голова Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Свириденко зазначила, що персональний склад Ради доопрацьовується і буде незабаром затверджений.

"Важливо, що це початок широкого діалогу із залученням підприємців з усіх областей. І головне, що ми почуємо реальну економічну незаполітизовану проблематику, яка дасть нам можливість ініціювати відповідні зміни до законодавства і розробити їх разом з депутатами, щоб були прийняті відповідні законопроекти або відповідні постанови Кабміну", - зазначила вона.

Заступник голови виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський зазначив: "Хочемо почути пропозиції, в першу чергу від ФОПівських організацій (ФОП-організацій), які уособлюють мале і мікропідприємництво в Україні. Ми хочемо послухати, що їх не влаштовує в існуючій системі".

За словами Свириденко, в Україні близько 1,8 млн малих підприємців, тому дуже важливо почути їхні реальні проблеми та допомогти їх вирішити.

"Рада працюватиме як дорадчий орган в офісі президента на регулярній основі. Ми щомісяця будемо збиратися для того, щоб дивитися, чи є у нас прогрес. Я думаю, що в такому постійному діалозі ми зможемо виробити реальні рішення, які допоможуть розвитку самозайнятих", - резюмувала вона.

Протест

15 грудня в центрі Києва на Майдані Незалежності почалася акція протесту представників руху «SaveФОП», які вимагали скасувати карантин для малого та мікробізнесу і прийняти законопроекти №3853-1(2), №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Правоохоронці знесли намети на Майдані, сталася сутичка із застосуванням сльозогінного газу та світлошумових гранат.

За даними прес-служби поліції Києва, під час акції в центрі міста постраждали майже 40 правоохоронців.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров