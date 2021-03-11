Функцію запущено в тестовому та обмеженому режимі, проте Facebook збирається поступово розширювати кількість користувачів, яким буде доступна нова можливість.

Американська корпорація Facebook оголосила, що тепер користувачі зможуть заробляти на Stories («історіях»).

Про це йдеться на сайті компанії.

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У компанії додали можливість прикріплювати до відео рекламні стікери, з яких користувачі потім зможуть отримувати відрахування.

Функцію запущено в тестовому та обмеженому режимі, проте Facebook збирається поступово розширювати кількість користувачів, яким буде доступна нова можливість.

Передбачається, що в найближчому майбутньому всі охочі зможуть заробляти на «історіях».

Також в компанії додали можливість транслювати рекламу на відео тривалістю від однієї хвилини (раніше така можливість була у відео від трьох хвилин). В однохвилинних відео можна буде демонструвати рекламні блоки по 30 секунд, у відео від 3 хвилин — по 45 секунд.

Крім того, Facebook інвестує $7 млн у розвиток внутрішньої валюти під назвою "зірки", яка також дозволяє монетизувати трансляції.

Платний контент

У червні 2020 року Google анонсував програму ліцензування, згідно з якою компанія готова платити виданням за "високоякісний контент". Тоді техногігант підписав партнерські угоди з виданнями в Німеччині, Австралії та Бразилії.

У жовтні 2020 року Google оголосив про плани заплатити ЗМІ понад $1 млрд протягом трьох років за новини для нового сервісу компанії Google News Showcase. Тоді зазначалося, що таким чином техногігант намагається уникнути санкцій з боку регуляторів.

5 лютого 2021 року Google запустив в Австралії свою новинну платформу News Showcase на тлі ініціативи місцевої влади прийняти Кодекс гравців медіаринку, який зобов'яже Google і Facebook платити австралійським ЗМІ за новини.

9 лютого 2021 року законодавці Євросоюзу заявили про те, що хочуть змусити великі технокомпанії на кшталт Google і Facebook платити ЗМІ за Новини.

Facebook підписала угоди з американськими та британськими видавцями, ведуться переговори та з французькими ЗМІ.

У лютому у Facebook стався конфлікт з владою Австралії та місцевими новинними видавцями - соцмережа вирішила обмежити поширення новин на своїй платформі в Австралії через закон, який влада країни планувала прийняти для захисту місцевого медіаринку. Однак потім соцмережа заявила про те, що вона прийшла до угоди з владою Австралії та скасує обмеження на публікацію новинного контенту місцевих ЗМІ.

Facebook обіцяє в найближчі три роки заплатити $1 млрд видавничим будинкам, що публікують новинний контент.

1 березня 2021 року німецькі ЗМІ підписали з Facebook угоду про платний контент.

1 березня 2021 року німецькі ЗМІ підписали з Facebook угода про платний контент.

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Автор: Олена Коваленко