Американська корпорація Facebook оголосила, що тепер користувачі зможуть заробляти на Stories («історіях»).
Про це йдеться на сайті компанії.
Читайте такожНімецькі ЗМІ підписали з Facebook угоду про платний контент
У компанії додали можливість прикріплювати до відео рекламні стікери, з яких користувачі потім зможуть отримувати відрахування.
Функцію запущено в тестовому та обмеженому режимі, проте Facebook збирається поступово розширювати кількість користувачів, яким буде доступна нова можливість.
Передбачається, що в найближчому майбутньому всі охочі зможуть заробляти на «історіях».
Також в компанії додали можливість транслювати рекламу на відео тривалістю від однієї хвилини (раніше така можливість була у відео від трьох хвилин). В однохвилинних відео можна буде демонструвати рекламні блоки по 30 секунд, у відео від 3 хвилин — по 45 секунд.
Крім того, Facebook інвестує $7 млн у розвиток внутрішньої валюти під назвою "зірки", яка також дозволяє монетизувати трансляції.
Платний контент
- У червні 2020 року Google анонсував програму ліцензування, згідно з якою компанія готова платити виданням за "високоякісний контент". Тоді техногігант підписав партнерські угоди з виданнями в Німеччині, Австралії та Бразилії.
- У жовтні 2020 року Google оголосив про плани заплатити ЗМІ понад $1 млрд протягом трьох років за новини для нового сервісу компанії Google News Showcase. Тоді зазначалося, що таким чином техногігант намагається уникнути санкцій з боку регуляторів.
- 5 лютого 2021 року Google запустив в Австралії свою новинну платформу News Showcase на тлі ініціативи місцевої влади прийняти Кодекс гравців медіаринку, який зобов'яже Google і Facebook платити австралійським ЗМІ за новини.
- 9 лютого 2021 року законодавці Євросоюзу заявили про те, що хочуть змусити великі технокомпанії на кшталт Google і Facebook платити ЗМІ за Новини.
- Facebook підписала угоди з американськими та британськими видавцями, ведуться переговори та з французькими ЗМІ.
- У лютому у Facebook стався конфлікт з владою Австралії та місцевими новинними видавцями - соцмережа вирішила обмежити поширення новин на своїй платформі в Австралії через закон, який влада країни планувала прийняти для захисту місцевого медіаринку. Однак потім соцмережа заявила про те, що вона прийшла до угоди з владою Австралії та скасує обмеження на публікацію новинного контенту місцевих ЗМІ.
- Facebook обіцяє в найближчі три роки заплатити $1 млрд видавничим будинкам, що публікують новинний контент.
- 1 березня 2021 року німецькі ЗМІ підписали з Facebook угоду про платний контент.
- 1 березня 2021 року німецькі ЗМІ підписали з Facebook угода про платний контент.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram