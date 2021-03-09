SpaceX зможе встановлювати термінали Starlink в пасажирські літаки, круїзні судна, пасажирські автобуси та інші транспортні засоби.

SpaceX подала заявку до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), запросивши в американського регулятора дозвіл на підключення до Starlink повітряного транспорту, морського транспорту і наземного транспорту.

Про це повідомляє ITC.ua.

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Якщо FCC дасть зелене світло, SpaceX зможе встановлювати термінали Starlink в пасажирські літаки, круїзні судна, пасажирські автобуси та інші транспортні засоби, що потенційно сильно збільшить охоплення і зробить супутниковий інтернет SpaceX доступним ще більшій кількості користувачів.

У заявці SpaceX говориться, що мобільні термінали будуть встановлюватися на «щоглах кораблів або на дахах вантажівок» — або, в споживчих випадках, на «легкових автомобілях або прогулянкових катерах».

На відміну від нинішніх терміналів Starlink, які поставляються з кріпленнями та встановлюються самими користувачами за лічені хвилини, установка автомобільних терміналів буде проводитися «кваліфікованими фахівцями».

Starlink

Starlink - глобальна супутникова система, що розгортається компанією SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим доступом до інтернету в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

SpaceX планує надати комерційні послуги доступу до інтернету в північній частині США і Канаді у 2020 році, а до 2021 року по всьому світу. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в 10 млрд дол.

У лютому 2021 року стало відомо, коли супутниковий Інтернет від Ілона Маска може з'явитися в Україні.

SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт/с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1. 0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки та швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с

25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.

У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно справила перший запуск у 2021 році.

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Автор: Олена Коваленко