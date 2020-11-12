Київстар запустив послугу eSIM

Послуга надається без додаткової плати та включена в тарифи передплати "Спілкування без меж", "Розваги без меж", "Відео без меж".

Тепер абоненти усіх мобільних операторів можуть скористатись eSIM від Київстар.

Послуга надається без додаткової плати та включена в тарифи передплати "Спілкування без меж", "Розваги без меж", "Відео без меж". eSIM можна підключити на сайті shop.kyivstar.ua або замінити самостійно в додатку "Мій Київстар".

eSIM – це вбудована в смартфон чи інший девайс SIM картка. Технологія eSIM дозволяє підключити на один електронний чіп в середньому до 5 різних номерів в залежності від моделі девайсу і переключатись між ними, без заміни основної SIM-картки.

Окрім цього, eSIM має вищий ступінь захисту: смартфон захищений від пошкодження, оскільки нема потреби постійно змінювати SIM-картку; у разі крадіжки телефона – eSIM не можна викинути, отже, вірогідність знайти телефон зростає.

Технологія eSIM набуває популярності, і попит на неї зростатиме. Наприклад, за останній рік кількість смартфонів у мережі Київстар, що підтримують eSIM, збільшилася на 160%.

Активувати послугу можна двома способами: якщо користувач є абонентом Київстар – достатньо замінити свою звичайну SIM на eSIM профіль у додатку "Мій Київстар", без додаткових сканувань QR. Номер абонента залишиться тим самим. Якщо ж потрібно підключити новий номер, то в інтернет-магазині Київстар потрібно обрати та оплатити один із тарифів з eSIM: "Спілкування без меж", "Розваги без меж", "Відео без меж".

Детальна інструкція щодо підключення знаходиться за посиланням.

Наразі поcлуга доступна абонентам передоплати, проте в перспективі її функціоналом зможуть користуватися бізнес-клієнти й абоненти контрактної форми обслуговування.

Довідка про Київстар

Київстар - найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G для 25,4 мільйона абонентів.

Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, що має офіс у Нідерландах.

Акції Групи перебувають в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні та є компанією номер 1 серед мобільних операторів, найдорожчим брендом, найкращим роботодавцем і найбільшим платником податків до бюджету на телеком-ринку.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН