За словами фахівців, в першу чергу варто відзначити Samsung Galaxy S2. Завдяки смартфону корейська компанія стала всесвітньо відомим виробником телефонів.

Оприлюднено рейтинг пристроїв, що мали найбільший вплив на ринок смартфонів.

Про це повідомляє видання Android Police.

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Видання оновило топ головних Android-смартфонів десятиліття. За словами фахівців, в першу чергу варто відзначити Samsung Galaxy S2.

Завдяки смартфону корейська компанія стала всесвітньо відомим виробником телефонів.

Також були відзначені Galaxy Nexus, який Samsung випустила в рамках співпраці з Google, і оригінальний Galaxy Note, що запустив тренд на фаблет — телефони зі збільшеною діагоналлю екрану.

Видання також виділило представлений у 2011 році Motorola Xoom, за допомогою якого компанія намагалася нав'язати конкуренцію iPad від Apple. Також до рейтингу потрапив доступний Motorola Moto G, який "змінив правила гри на ринку".

Видання також відзначило HTC ThunderBolt, назвавши його першим широко поширеним смартфоном з LTE, і HTC One M7, який отримав алюмінієвий корпус. "Це був чудовий пристрій у всіх сенсах і, ймовірно, найвище досягнення підрозділу смартфонів HTC", - йдеться в огляді.

Популярний на американському ринку Kindle Fire став "еталоном бюджетного Android-планшета".

Що вийшов у 2014 році OnePlus One журналісти назвали пристроєм, який пропонував "флагманські характеристики за запаморочливою ціною в 300 доларів".

Найбільш актуальним гаджетом в топі виявився складаний Samsung Galaxy Fold, який фахівці позначили смартфоном майбутнього: "це форм-фактор, який ми будемо бачити частіше в найближчі роки".

Попередні рейтинги

У лютому 2019 року були названі смартфони з найвищим і найнижчим випромінюванням.

У вересні 2019 року був опублікований топ-5 найпопулярніших брендів смартфонів.

На початку 2020 року був оприлюднений топ-10 найбільш продаваних смартфонів 2019.

17 серпня 2020 року фахівці назвали кращі смартфони року.

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Автор: Олена Коваленко