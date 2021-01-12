Група 1+1 media починає наступний етап реалізації стратегії посилення позицій своїх каналів. Відтак в ефірі телеканалу 2+2 відбудуться прем’єри програм журналістських розслідувань. Зокрема, 25 січня о 22:20 на 2+2 стартує легендарний проєкт журналістських розслідувань «Гроші».

Програма «Гроші» вперше вийшла в ефір у жовтні 2010 року. У кожному випуску журналісти розкривають, як працюють найгучніші шахрайські схеми в Україні — від корупційних потоків до відмивання грошей та квартирних крадіжок. Із вересня 2019 року ведучий програми — Олександр Преподобний.

«Згідно з результатами аудиторних досліджень, ми переглянули й оновили стратегію розвитку телебізнесу групи. 2020-й довів, що нашому флагманському каналу 1+1 варто цілеспрямовано зосередитися на big shows, серіальному виробництві та новинно-розважальному контенті. А також розвивати й посилювати інші телеканали групи, зокрема канал 2+2, який уже демонструє потужні результати», — говорить Максим Кривицький, директор телевізійного бізнесу 1+1 media.

Також в ефірі каналу 2+2 з’являться легендарні проєкти телевізійних розслідувань «Секретні матеріали» та «Дубінізми», які до цього виходили на каналі 1+1. Шанувальники ще однієї популярної програми — «Українські сенсації» — зможуть, як і раніше, переглядати її в ефірі телеканалу 1+1.

Виробництвом вищезгаданих програм для 2+2, як і раніше, займатиметься в повному складі департамент журналістських проєктів 1+1 media на чолі із Максимом Шиленком.

Перехід частини контенту з 1+1 на 2+2 супроводжуватиметься масштабною кросмедійною промокампанією на обидвох каналах групи 1+1 media.

Нагадаємо, що протягом першого тижня 2021 року канал 2+2 впевнено займає шосту позицію серед ТОП-6 загальнонаціональних телеканалів України, випередивши телеканал Інтер. Частка телеперегляду каналу в період із 4 по 10 січня за аудиторією 18–54 (50+) склала 4,8 %, що є найкращим результатом каналу за останні півроку, та дала змогу мовнику зайняти та утриматись упродовж тижня на 6-й позиції серед загальнонаціональних телеканалів України.

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Автор: УНІАН