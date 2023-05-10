Бензин марки А-95 здешевшав до 46,16 грн/л, А-95+ - до 48,11 грн/л, дизельне пальне – до 44,99 грн/л.

Середня ціна на пальне на українських АЗС за останні два дні зменшилася на 7-8 копійок. Згідно з даними щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", бензин марки А-95 здешевшав до 46,16 грн/л, А-95+ - до 48,11 грн/л, дизельне пальне – до 44,99 грн/л.

Зазначається, що державна мережа "Укрнафта" зменшила ціни на всі види пального на 1 грн/л: бензин А-95 здешевшав до 44,00 грн/л, А-95+ — до 45,00 грн/л, ДП — до 44,50 грн/л. На 1 грн/л також знизила ціни мережа SOCAR, повідомляє Enkorr.u.

На станціях UPG на 60 копійок здешевшали лише бензини — до 44,90 грн/л за А-95 і 46,90 грн/л — за А-95+. На 50 копійок пальне здешевшало у мережі "Авантаж", до 42 грн/л за ДП й бензин А-95.

Відео дня

Столична мережа KLO зменшила ціни на стандартну "п’ятірку" і дизпальне на 70 коп./л, до 45,29 і 43,29 грн/л відповідно. Фірмовий "А-95" цієї мережі втратив 1 грн/л і зараз коштує 46,99 грн/л.

Також ціни у бік зменшення відкоригували Neftek, "БРСМ-Нафта", Mango, "Маркет" і "Автотранс".

Ситуація з пальним

Ціни на пальне в Україні поступово знижувалися три місяці поспіль. І попри зростання споживання і попиту на бензин та дизпальне зі стартом посівної кампанії, різких стрибків вартості пального на ринку не спостерігають.

З 1 липня парламент хоче повернути довоєнні податки на пальне. Зокрема це стосується і податку на додану вартість (ПДВ) на пальне, який депутати планують збільшити до 20 відсотків із поточних семи. Крім цього, можуть бути повернуті акцизні платежі на горюче.

Цей період якраз співпадає із початком збору врожаю та підвищеного попиту на горюче з боку аграріїв.

Експерти попереджають, що підвищення податків неминуче призведе до зростання вартості пального, що також негативно відіб’ється на вартості товарів та послуг.

9 травня 2023 року Кабінет міністрів заборонив імпорт пального невизначеного походження, щоб таким чином перекрити можливість потрапляння російських нафтопродуктів в Україну.

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