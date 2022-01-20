На станціях мережі "Авантаж" всі види палива подорожчали на 1 грн за літр.

Роздрібні мережі АЗС в Україні з 19 по 20 січня підвищили вартість палива в межах 0,1-1 гривні за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

На станціях мережі "Авантаж" всі види палива подорожчали на 1 гривню за літр: бензин А-92 — до 29,95 грн/л, бензин А-95 — до 30,95 грн/л, ДП — до 29,35 грн/л.

Читайте такожНа АЗС з'єднання явилися нові цінники: скільки тепер доведеться платити за бензин та дизель

На заправках Mango бензини подорожчали на 20 коп./л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 29,99 грн/л, на А-95 — до 30,99 грн/л.

Такі мережі як AMIC, KLO, BVS, "Татнафтаь-АЗС-Україна", Prime та ін. підвищили ціни в межах 10-30 коп./л.

Граничні ціни:

13 січня Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 95 копійок - до 27,92 грн за літр. Разом з тим вартість дизельного палива підвищилася на 1,34 грн - до 25,16 грн за літр. З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 32,92 грн за літр, дизпалива – 32,16 грн за літр.