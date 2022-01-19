Бензин на деяких заправках подорожчав на 1,2 грн за літр.

Роздрібні мережі АЗС в Україні з 18 по 19 січня підвищили вартість палива в межах 0,1-1,2 гривні за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

На станціях мережі AMIC бензини подорожчали на 32-33 коп./л: бензин А-92 — до 31,18 грн/л, бензин А-95 — до 32,12 грн/л. Ціна дизпалива зросла на 0,38 грн/л, до 31,57 грн/л.

На заправках "Кворум" бензини подорожчали на 1,2 грн/л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 30,65 грн/л, на А-95 — до 31,95 грн/л.

Такі мережі як UPG, "БРСМ-Нафта", Chipo, "Олас", "Катрал" та ін. підвищили ціни в межах 10-50 коп./л.

Граничні ціни:

13 січня Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 95 копійок - до 27,92 грн за літр. Разом з тим вартість дизельного палива підвищилася на 1,34 грн - до 25,16 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 32,92 грн за літр, дизпалива – 32,16 грн за літр.