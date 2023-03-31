Новий пункт пропуску побудують на Волині.

Українська та польська сторони збудують новий пункт пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху "Адамчуки-Збереже" на Волині.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, будівництво пункту під час робочої зустрічі обговорили начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський з делегацією із Люблінського воєводства.

Зазначається, що будівництво нового спільного пункту пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху "Адамчуки-Збереже" сприятиме розвантаженню решти переходів, зокрема щодо пропуску осіб та легкових автомобілів.

Відео дня

Також сторони домовилися про оперативний обмін інформацією щодо будь-яких маневрів військової техніки вздовж кордонів на білоруських теренах.

Крім того, українські та польські прикордонники позитивно оцінили хід реалізації пілотних проектів щодо ваговозів у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" і "Устилуг-Зосін".

Пункти пропуску на кордоні України і Польщі

24 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що більше половини прикордонних автомобільних пунктів пропуску потребують добудови або реконструкції.

З 28 березня водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, тепер за допомогою застосунку "єЧерга"/eCherha зможуть записатися в електронну чергу.

Вас також можуть зацікавити новини: