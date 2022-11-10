ПП "Красноїльськ" упродовж доби зможе пропускати 2 тисячі осіб.

На українсько-румунському кордоні запрацював новий автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

"Вперше з часу відновлення незалежності України відбувається відкриття новозбудованого пункту пропуску (ПП) через державний кордон: на українсько-румунському державному кордоні в межах ділянки Чернівецької області відсьогодні починає роботу автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що початок роботи цього пункту - це не лише полегшення перетину кордону для громадян України та додаткові робочі місця, а й можливість розвантажити єдиний на Буковині пункт пропуску на кордоні з Румунією - "Порубне", де черга з вантажівок інколи могла сягати десятків кілометрів.

За даними ОП, "Красноїльськ" зможе на добу пропускати 2 тис. громадян, 10 автобусів та 490 автомобілів, а згодом стане повноцінним вантажним пунктом пропуску. Наразі питання щодо створення необхідних інфраструктурних умов для автомобільного сполучення, у тому числі вантажного вже обговорюється з румунськими колегами.

Також повідомляється, що вже на 85% готовий і міжнародний пункт пропуску "Дяківці", також на кордоні з Румунією, там до кінця року завершиться виконання залишку робіт.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль показав фото з відкриття ПП "Красноїльськ". У заході, зокрема, взяв участь Прем'єр Румунії Ніколає Чуке.

Відкриття нових пунктів пропуску на кордоні України з Румунією - найважливіші новини

На початку травня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про відкриття пунктів пропуску "Красноїльськ" та "Дяківці" через державний кордон з Румунією.

Планувалося, що "Красноїльськ" буде використовуватися для пішохідного та автомобільного сполучення (до 3,5 тонни). Час роботи ПП - з 8 до 20 години.

ПП "Дяківці" планують використовувати для пішохідного та автомобільного сполучення, окрім вантажного, через нього зможуть проїздити автобуси. Цей пункт пропуску хочуть зробити цілодобовим.

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