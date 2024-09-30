Зміни пов'язують з митами Євросоюзу на імпорт китайських електричних авто.

Китайські виробники продали в Європі найменшу кількість електромобілів за 18 місяців – кількість реєстрацій у серпні впала майже наполовину порівняно з показниками 2023-го. Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння на 48% призвело до суттєвих змін у структурі ринку. MG (належить SAIC Motor) був лідером серед китайських брендів, однак зараз він поступився першістю на ринку Європи бренду BYD. На третій позиції знаходиться XPeng, одразу за ним йдуть Great Wall та Zeekr.

Падіння MG у серпні склало 65%, що стало проблемою для автовиробника. Принаймні частково цю "‎катастрофу"‎ можна пояснити новими митами Євросоюзу на імпорт китайських електромобілів.

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Річ у тім, що SAIC найбільше за всіх постраждала від додаткових зборів ЄС – у її випадку вони склали 38%. BYD постраждала менше та продемонструвала відносно непогані показники – зростання в серпні склало 19%. Експерти не беруться прогнозувати подальшу динаміку на автомобільному ринку.

"Хоча є багато планів і заяв, існує ще більше невизначеності щодо майбутнього та того, як Європа відреагує на зростаючу конкуренцію"‎, – говорить представник аналітичної компанії Jato Феліпе Муньос.

Мита на китайські електромобілі – головні новини

У липні стало відомо про рішення Європейської комісії щодо запровадження тимчасових компенсаційних мит на імпорт електромобілів з акумуляторами (BEV) з Китаю. Індивідуальні мита застосовали до трьох китайських виробників – BYD, SAIC та Geely.

Пізніше повідомлялось, що китайські виробники знайшли "хитрий" спосіб, щоб обійти обмежуючі заходи з боку ЄС. Для цього вони вирішили об’єднатись з деякими європейськими підприємствами.

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